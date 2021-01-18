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ميسي يحصل على أول كارت أحمر في مسيرته مع برشلونة أمام أتلتيك بلباو

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-17 | 23:56

ميسي يحصل على أول كارت أحمر في مسيرته مع برشلونة أمام أتلتيك بلباو

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تلقى ليونيل ميسي قائد برشلونة بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام أتلتيك بلباو بنهائي كأس السوبر الإسباني.
وحصل ميسي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 120، حيث عاد الحكم لتقنية الفار ولاحظ أن الأرجنتيني ضرب مدافع بلباو بدون كرة.

وتعد تلك البطاقة الحمراء الأولى في مسيرة ميسي مع برشلونة.

وتوج أتلتيك بلباو بطلاً لكأس السوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة بنتيجة (3-2).

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