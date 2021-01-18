انت الان تتابع خبر ميسي يحصل على أول كارت أحمر في مسيرته مع برشلونة أمام أتلتيك بلباو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رياضة 2021-01-17 | 23:56 459 مشاهدة تلقى ليونيل ميسي قائد برشلونة بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام أتلتيك بلباو بنهائي كأس السوبر الإسباني. وحصل ميسي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 120، حيث عاد الحكم لتقنية الفار ولاحظ أن الأرجنتيني ضرب مدافع بلباو بدون كرة. وتعد تلك البطاقة الحمراء الأولى في مسيرة ميسي مع برشلونة. وتوج أتلتيك بلباو بطلاً لكأس السوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة بنتيجة (3-2). » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا