بنس يعدد نجاحات ترامب بمواجهة إيران.. عزل ومنع تمويل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن إدارة دونالد ترامب حملت على عاتقها مهمة التصدي لإيران والجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط.

وأضاف بنس، في خطاب بقاعدة "فورت درام" التابعة للجيش الأمريكي شمال ولاية نيويورك: "خلال السنوات الأربع الماضية تصدينا لتمويل الإرهاب ونجحنا في عزل إيران بشكل غير مسبوق".



وأشار إلى أن "إدارتنا هي الأولى منذ عقود التي لم تُدخل الولايات المتحدة في حرب جديدة ".

وحول أفغانستان، قال بنس إن "مهمة قواتنا المسلحة كانت حيوية وقد قامت بها على أفضل وجه".

وتابع: "لم تقع أي خسائر في صفوف القوات أو المدنيين الأمريكيين بأفغانستان منذ فبراير (شباط) من العام الماضي".



وتأتي تصريحات بنس قبيل يومين على انتقال السلطة إلى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وسعت إدارة ترامب إلى لجم أنشطة إيران الإرهابية ودعمها للجماعات الإرهابية عبر تكثيف العقوبات عليها.