شكرا لقرائتكم خبر عن دماء قاضيتين تفزع كابول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استيقظت العاصمة الأفغانية كابول أمس (الأحد) على مقتل قاضيتين تعملان في المحكمة العليا، برصاص مسلحين. وأوضحت مصادر الشرطة أن القاضيتين لقيتا حتفهما في وسط كابول، بينما كانتا في طريقهما إلى العمل. فيما أعلن المتحدث باسم مكتب النائب العام جمشيد رسولي أن الضحيتين تعملان في المحكمة العليا. ونشرت وسائل إعلام محلية صورة لجثة إحدى القاضيتين ملقاة على الأرض وسط الطريق، فيما تجمهر عدد قليل من الناس حولها، بعضهم بدا في حال صدمة. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن العملية الإرهابية بعد، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط عناصر مسلحة من طالبان. وقتل شرطيان أمس الأول (السبت)، في كابول جراء انفجار لغم وُضع على جانب طريق لاستهداف سيارتهما، حسبما أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية، في وقت يتواصل العنف في أفغانستان رغم محادثات السلام الجارية بين الحكومة وحركة طالبان.

وتصاعدت أعمال العنف خلال الأشهر الأخيرة، لاسيما في العاصمة التي شهدت سلسلة من عمليات القتل التي استهدفت الشرطة وإعلاميين وسياسيين وناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان.