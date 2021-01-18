شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة النواب: سيتم وضع تقييم حقيقى للوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمة الإعلامية ريهام إبراهيم، إن اللجنة قررت حضور رئيس الحكومة أمام المجلس بداية من اليوم وسيكون يوميا هناك وزيرين بمجلس النواب للتعرف على ماتم إنجازه فى برنامجهم، مشيرا أنه سيتم وضع تقييم الوضع الحقيقى هل تم الإنجاز بالفعل أم هناك تقصيرا في بعض الأمور .

ويستمع مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساته الأسبوع الجارى، من اليوم إلى الخميس، إلى رئيس الحكومة و8 وزراء، بشأن الموقف من تنفيذ برنامج الحكومة، وهم وزراء (التنمية المحلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والإعلام، وقطاع الأعمال العام، والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية).

وأعلن مجلس النواب، ملحق لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم الاثنين، ليتضمن جدول أعمال الجلسة، الاستماع لبيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير التنمية المحلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير التموين والتجارة الداخلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.