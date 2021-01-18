شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: أعمل على مشروع قانون يضمن معاش لـ60 مليون من العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب البرلمانى أيمن محسب، إنه يعمل الآن على تقديم مشروع قانون يوفر "معاش محترم لكل من على فيض الكريم"، حسب قوله، موضحاً أنه وفق آخر دراسة صدرت عن مجلس الوزراء خلال شهر مارس من عام 2020، أكدت أن هناك 14 مليون عامل ضمن العمالة غير المنتظمة وهو ما يمثل 60 مليون مصرى بأسرهم.

وأضاف "محسب"، خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه خلال جمع توقيعات النواب بالبرلمان من أجل تقديم مشروع القانون أعربوا عن سعادتهم الشديدة وموافقتهم التامة عليه.

وأشار "محسب"، إلى أن مصر بها أقدم نظام حكومى فى العالم بدأ فى عصر الفراعنة ، وهو ما يؤكد على أننا شعب منظم، لافتاً إلى أنه يهدف من وراء المشروع لتوفير معاش لائق لكل من يبلغ سن الستين من العمالة غير المنتظمة بعد أن يقوموا بتسديد مبلغ شهرى، وتابع:"الاشتراك سيكون من سن 18 سنة إلى 60 سنة وسيتم استثمار وإدارة أموال الاشتراكات من خلال صندوق قائم عليه 13 خبيرا، لن يتقاضوا أى رواتب من أموال الصندوق مطلقاً".