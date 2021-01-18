​استدعاء الحكومة وإقرار قانون واجتماع اللجنة العامة.. ننشر تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد مجلس النواب اليوم الأحد، اكتمال تشكيل لجنته العامة وأول اجتماع لها، واستدعاء الحكومة حتى نهاية الأسبوع طبقًا لجدول الأمانة العامة للبرلمان، كما أقر البرلمان قانون "صندوق تكريم أسر الشهداء" وأرسله لمجلس الدولة.

في التقرير التالي يرصد "الخليج 365" تفاصيل جلسة البرلمان اليوم..

- أول اجتماع للجنة العامة بالبرلمان

بدأت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أول اجتماع لها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 2021.واختارت هيئة مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، 5 أعضاء في تشكيل اللجنة العامة وهم:

- أولى تشريعات البرلمان الجديد.. ضرائب وخصم من الرواتب لتكريم شهداء الإرهاب

حصل الخليج 365 على نص مشروع تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويعد هذا أول مشروع قانون تناقشه اللجان النوعية لمجلس النواب منذ انعقاده الأسبوع الماضي واكتمال تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

- الحضور وجوبي.. رئيس "النواب" يكشف عن أسباب استدعاء رئيس الحكومة ووزرائه

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها، اليوم الأحد، إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة؛ لعرض الموقف التنفيذي لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020/2021، والذي سبق عرضه على مجلس النواب.

- رئيس النواب يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية للتجمع والعدل والنور

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، ممثلي الهيئات البرلمانية لـ3 أحزاب سياسية ممثلة تحت قبة مجلس النواب، في ضوء إخطار رؤساء الأحزاب.

- تتطابق مع الدستور والقانون.. البرلمان يوافق على منحة الحوكمة الاقتصادية الأمريكية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019.

- هدفه تمويل برامج الإقراض.. "النواب" يوافق على قرار صندوق التنمية الإفريقي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/ 2020 المعتمد بتاريخ 14/ 5/ 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

- جبالي للنواب لن أسمح برفع اليد

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن جلسة البرلمان اليوم استثنائية، أثناء مناقشة مشروع قانون قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، متابعا: لذلك سأمنح الكلمة لكل من يطلبها بشكل استثنائي.

- مشادة بين أحد نواب المعارضة وزعيم الأغلبية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشادة بين زعيم الأغلبية وأحد نواب المعارضة.قال أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: هناك بعض الكلمات لا يمكن أن تمر مرور الكرام داخل قاعة النواب، ولا يمكن أن تذكر في المضبطة دون الرد عليها أو تعقيب، الدولة والنواب وكل الجهات لا تخدع أُسر الشهداء بتعويضات وهمية، هذه حقوقهم الأصيلة التي يفرضها علينا المجتمع المصري نحوهم.

- برلماني يطالب باستقطاع 5% من رواتب أعضاء مجلس النواب

طالب النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، بإضافة تعديل على مشروع قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، باستقطاع 5% من رواتب أعضاء مجلس النواب لصالح الصندوق، وليس مجرد التبرع.

- جبالي يرفض تأجيل جلسة البرلمان الثلاثاء

رفض المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، طلب النائبة مارثا محروس، بإلغاء الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، لتزامنه مع احتفالات الأقباط بعيد الغطاس.

- رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون صندوق تكريم الشهداء

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، فى مجموع مواده، فضلًا عن عدد من الاتفاقيات الدولية.

- البرلمان: إرسال قانون تكريم الشهداء لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي، اليوم الأحد، في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، ويعد هذا المشروع هو اول مشروع قانون يوافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.