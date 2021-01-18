السعودية وقطر تستأنفان الحركة التجارية بعد 5ر3 سنوات من التوقف

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الأحد استئناف الحركة التجارية مع قطر بعد ثلاث سنوات ونصف من التوقف.

وأعلن ميناء الملك عبد العزيز السعودي في الدمام (شرق) عبر حسابه على تويتر، مساء الأحد "أنه تم استئناف الحركة التجارية بين المملكة وقطر بوصول 27 حاوية من ميناء حمد القطري".

ولم يكشف البيان محتويات الحاويات التي وصلت من قطر لأول مرة بعد إعادة العلاقات بين الدوحة والرياض خلال قمة العلا التي عقدت مؤخرا في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ستفتح سفارتها في قطر.

وقبل أسبوعين وقعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على اتفاق المصالحة مع دولة قطر.