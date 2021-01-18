رفضت الزواج منه عرفيًا.. ربة منزل تتهم عاطلًا بإشعال النار في ممتلكاتها بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

اتهمت ربة منزل، عاطلًا، بإشعال النيران في توكتوك ملكها بكفر شكر، بمحافظة القليوبية، بسبب وجود خلافات بينهما لرفضها الزواج منه عرفيًا.

جرى القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وأحيل لنيابة كفر شكر فتولت التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، بنشوب حريق بمركبة توك توك ملك "ن.ف.م" 30 عاما، ربة منزل، ومقيمة بعزبة الجندي التابعة لقرية أسنيت.

انتقل العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث شمال بنها، وبسؤال صاحبة التوك توك، اتهمت "م.م.ح" مقيم منيا القمح شرقية، بإشعال النيران بمركبة التوك توك ملكها، وذلك لوجود خلافات بينهما، لرغبته في الزواج بها عرفيا ورفضها لذلك.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.