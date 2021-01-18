أبو ياسر مسؤول نهب وتكوين ثروات الحوثيين

كشف مصدر خاص عن اعتماد الميليشيات الحوثية أسلوبا جديدا في نهب وسرقة أموال اليمنيين، عن طريق تعيين حوثيين في مناصب وزارية بأسماء شكلية، لتعزيز اقتصادها الخفي وضمان استمرار المال بأيديهم وإطالة أمد الحرب، ومنهم القيادي الحوثي صالح الشاعر المعروف بأبو ياسر الحاصل على منصب الحارس القضائي، الذي ابتكرته الميليشيات الإيرانية، الذي يعتبر رجل الاقتصاد الحوثي الخفي، والمسؤول الأول عن تكوين ثروات الحوثيين وتنمية اقتصادهم.

الحارس القضائي

يضيف المصدر أن الميليشيات الإيرانية ابتكرت منصب الحارس القضائي، للتحايل القانوني في عمليات نهب وسرقة أموال وممتلكات اليمنيين، وتكوين اقتصاد خاص للميليشيا مواز لاقتصاد الدولة، وفيما كان القيادي الحوثي منح رتبة لواء من عبدالملك الحوثي، وعين بمنصب مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي، إلا أنه منح مسمى جديدا مستحدثا وهو «الحارس القضائي» والذي يعني الحارس على أموال من يسمونهم الخونة.

صلاحيات كاملة

أوضح المصدر بأنه تم اختيار أبو ياسر لهذه المهمة، نظرا لأنه رجل خبير في عمليات التهريب ولديه سجل كبير في تهريب الأسلحة والممنوعات على مدار سنوات طويلة، ولذا منح كافة الصلاحيات، لإدارة الاقتصاد وتكوين الثروات الحوثية، كما يمتلك صلاحيات مفتوحة وكاملة، وهو من يقف خلف تكوين ثروات عبدالملك الحوثي وقيادات الانقلاب، والوحيد الذي يرتبط مباشرة بعبدالملك الحوثي، دون أي ارتباط بمجلس الوزراء أو المجلس السياسي أو غيرهما.

عمليات النهب

يشير المصدر إلي أن أبو ياسر قام بتنفيذ مهام وعمليات السيطرة على أملاك وأموال كل القيادات في النظام السابق عنوة وبالقوة، وتصدير كافة ممتلكاتهم، كما مارس أسلوبا قمعيا ضد رجال الأعمال والتجار، ونهب ممتلكاتهم بالقوة، إضافة إلى تشغيل العقارات والأراضي والأموال المنهوبة واستثمارها لصالح الانقلابيين، وبذلك أصبح صاحب القرار الأول في مجال الاقتصاد، ومارس صلاحياته المفتوحة الكاملة في عمليات نهب ممنهجة لأموال وأصول وممتلكات كل ما تتم مصادرته.

سجون سرية

يؤكد المصدر أن لدى الشاعر سجونا سرية، غير مرتبطة بأي جهات أمنية أو دفاعية، وترتبط به مباشرة وصلاحيات فورية لاعتقال وسجن من يراد نهب أملاكهم، وقمع كل من يطالب بأمواله أو يحاول الجدل أو الحديث في ذلك، وقد قام بقمع مسؤولي وموظفي الشركات والتجار.

الحماية اللوجستية

لدى أبو ياسر فريق يعمل تحت إدارته، ولديهم مهام مختلفة ويرتبطون به مباشرة، ومن مهامهم تنفيذ توجيهات الاقتحامات، استلام وتجميع المنهوبات وما يسمى غنائم الحرب، التي تمت مصادرتها من المسؤولين والمواطنين غير الموالين لهم، وتجميع غنائم الحرب في الجبهات، كذلك حماية المنهوبات والغنائم، والإبلاغ عن أصحاب الأموال وغير الموالين لهم.

شبكة خاصة

هناك شبكة مرتبطة بالشاعر تعمل في مجالات مختلفة، وفق توجيهاته سواء على المستوى القضائي أو الأمني أو المستوى الوظيفي، ومنهم نايف الهرين مديرا لمكتبه وعبدالله مسفر الشاعر رئيس مجلس شركة سبا فون، ومدير أمن تعز أسامة ساري وهو مندوب الشاعر لكافة الشركات والمسؤولين الماليين، وأحمد شمس الدين ورائد حسن الشاعر والمحاسبين أنيس السنفي وعلي مفضل، فيما اختار للجانب القضائي والقانوني أكثر من عشرة قضاة وهم:

رئيس المحكمة الجزائية السابق القاضي عبده إسماعيل راجح، ورئيس المحكمة الجزائية الحالي القاضي مجاهد أحمد العمدي، ورئيس النيابة الجزائية السابق القاضي خالد الماوري، ورئيس النيابة الجزائية الجديد القاضي عبدالله زهرة، ووكيل النيابة الجزائية السابق القاضي عبدالله الكميم، ووكيل النيابة الجزائية الجديد القاضي أحمد القيز، ومحامي ما يسمى الحارس القضائي محمد حمود القيز.

رجل المنهوبات والاقتصاد الخفي

- صالح مسفر الشاعر

- لقب بأبو ياسر

- مواليد مديرية رازح محافظة صعدة.

- المطلوب رقم 35 على قائمة التحالف العربي

- أبرز قيادات المالية والاقتصاد في الحركة الحوثية

- تاجر أسلحة

- منح رتبة لواء بقرار من المجلس السياسي

- عين مساعدا لوزير الدفاع

- رئيس هيئة الإسناد اللوجيستي

- منح صلاحيات مفتوحة

- مشرف على اقتحام ونهب المنازل، وممتلكات قيادات الأحزاب السياسية ورجال الأعمال

- مشرف على سبا فون

مهام ومسؤوليات أبو ياسر

1- يعتبرالمسؤول الأول عن أموال واقتصاد الحركة الحوثية الإرهابية ويشرف على كافة استثماراتها

2- إنشاء شركات تجارية

3- مشرف وحدة التصنيع الحربي وهي وحدة لـ «تصنيع الصواريخ والطائرت المسيرة» حيث يتم تجميع قطع الصواريخ الباليستية الإيرانية على أنها صناعة يمنية