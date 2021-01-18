الولايات المتحدة تترقب سلسلة من الأوامر التنفيذية لبايدن

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه سيوقع في اليوم الأول من رئاسته سلسلة من الأوامر التنفيذية، في وقت تم حشد عناصر الشرطة في كل أنحاء الولايات المتحدة، استعدادا ليوم انتقال السلطة الأربعاء المقبل. وتتعلق تلك الأوامر التنفيذية بالتصدي لجائحة «كوفيد-19» وتدهور الاقتصاد الأمريكي واللامساواة العرقية والتغيّر المناخي، وفق ما أعلن رون كلين أحد كبار مستشاري بايدن، وهي «أزمات تستوجب تحركاً عاجلاً»، موضحا أن بايدن يريد التصرف بسرعة «لإعادة مكانة أمريكا في العالم».

وذكر كلين الذي سيتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض أن «الرئيس المنتخب بايدن سيتحرك ليس فقط من أجل إصلاح الأضرار الأكثر خطورةً التي تسببت بها حكومة الرئيس (دونالد ترمب)، لكن أيضاً من أجل فتح المجال أمام البلاد للتقدم»، مشيراً إلى نية الرئيس الجديد إعادة بلاده إلى اتفاق باريس للمناخ.

وفي سياق متصل، بدأ العمل بإجراءات أمنية هائلة في واشنطن، وكذلك في عواصم عدة ولايات، خشية من أعمال عنف من جانب مؤيدي ترمب يوم التنصيب الأربعاء. إذ سيرث بايدن مجموعة من التحديات الكبرى بتوليه الرئاسة الأمريكية خلفا لترمب.