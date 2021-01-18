ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 73 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي تعرضت له جزيرة سولاويسي الإندونيسية إلى 73 قتيلا على الأقل. وأفادت الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث، اليوم، أن أكثر من 820 شخصا أصيبوا جراء الزلزال، فيما غادر أكثر من 27800 شخص منازلهم بعد الزلزال، مشيرًا إلى نشر أفراد من الشرطة والجيش لمنع أي أعمال نهب في أجزاء عدة من المنطقة. وأوضحت رئيسة هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية دويكوريتا كارناواتي أن وقوع زلزال آخر في المنطقة يمكن أن يتسبب في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، مفيدةً أنه من المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة حالة من الطقس القاسي وأخطارا متعددة أخرى تتعلق بالأحوال الجوية.



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