بايدن يتأهب لـ«إعادة مكانة أميركا في العالم»

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه سيوقع في اليوم الأول من رئاسته سلسلة من الأوامر التنفيذية، في وقت تم حشد عناصر الشرطة في كل أنحاء الولايات المتحدة، استعداداً ليوم انتقال السلطة بعد غد الأربعاء.

وتتعلق تلك الأوامر التنفيذية بالتصدي لجائحة «كوفيد- 19»، وتدهور الاقتصاد الأميركي واللامساواة العرقية، والتغيّر المناخي، حسبما أعلن رون كلين أحد كبار مستشاري بايدن، وهي «أزمات تستوجب تحركاً عاجلاً»، موضحاً أن بايدن يريد التصرف بسرعة «لإعادة مكانة أميركا في العالم».

وقال كلين، الذي سيتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض: «إن الرئيس المنتخب بايدن سيتحرك ليس فقط من أجل إصلاح الأضرار الأكثر خطورةً التي تسببت بها حكومة الرئيس دونالد ترامب، لكن أيضاً من أجل فتح المجال أمام البلاد للتقدم»، مشيراً إلى نية الرئيس الجديد إعادة بلاده إلى اتفاق باريس للمناخ.

تزامناً، بدأ العمل بإجراءات أمنية هائلة في واشنطن، وكذلك في عواصم عدة ولايات خشية من أعمال عنف من جانب مؤيدي دونالد ترامب يوم التنصيب الأربعاء.

وبتوليه الرئاسة الأميركية خلفاً لدونالد ترامب، يرث بايدن مجموعة من التحديات الكبرى.

وتتّجه الولايات المتحدة سريعاً نحو تسجيل 400 ألف وفاة بـ«كوفيد- 19» وأكثر من مليون إصابة أسبوعياً، مع تفش خارج عن السيطرة لفيروس كورونا المستجد.

ويرزح الاقتصاد تحت وطأة تداعيات الجائحة التي تسببت بإلغاء عشرة ملايين وظيفة، كما يواجه المستهلكون الأميركيون والشركات صعوبات معيشية.

وتشمل الإجراءات تقديم شيكات للأسر وتمويلات من أجل إعادة فتح المدارس وأخرى لتحفيز إجراء فحوص وتسريع عملية التلقيح، وتأمين سيولة للشركات الصغرى ودعماً غذائياً معززاً، وهي بذلك تستجيب للمشاكل الطارئة وتمنع البلاد من السقوط أكثر في الأزمة.

ويعتزم الرئيس المنتخب تمديد المهل النهائية للطرد من البيوت أو وضع اليد عليها بسبب الأزمة المرتبطة بالوباء.

ومن أجل زيادة تحصين الأميركيين ضد الوباء، يريد بايدن إنشاء مراكز تلقيح محلية وتعزيز التعاون بين السلطة الفدرالية والولايات وزيادة حملات الوقاية.

وسيصدر الرئيس الـ46 للولايات المتحدة مرسوماً يجعل من وضع الكمامة في المقرات والأماكن التابعة للدولة الفدرالية أمراً إلزامياً وكذلك عند التنقل بين الولايات.

ويقضي أحد المراسيم الـ12 المعلن عنها برفع منع دخول الأراضي الأميركية عن مواطني عدة دول ذات غالبية مسلمة، الذي فرضه ترامب بعد أيام فقط من توليه منصب العام 2017.

وتبني هذه الإجراءات الأولى عبر مراسيم يسمح للرئيس الجديد بتفادي المرور عبر الكونجرس، ولا سيما مجلس الشيوخ، الذي قد يكون عليه تكريس نفسه لإجراءات عزل ترامب.

20 مسؤولاً أميركياًً - هندياً في الإدارة الجديدة

اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، 20 شخصاً، على الأقل، من الأميركيين من أصول هندية، بينهم 13 امرأة، في مناصب بارزة في إدارته، وهو رقم قياسي جديد في حد ذاته لهذه الطائفة العرقية الصغيرة التي تشكل 1 في المئة من سكان البلاد. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، أمس، أن ما يصل إلى 17 من هؤلاء المرشحين أو المعينين سيكونون ضمن مسؤولي البيت الأبيض. وتؤدي امرأة لأول مرة على الإطلاق، وهي كامالا هاريس، اليمين الدستورية لمنصب نائب الرئيس الأميركي. وهاريس، البالغة 56 عاماً، هي أيضاً أول أميركية من أصل هندي وأميركية من أصل أفريقي تؤدي اليمين كنائب لرئيس الولايات المتحدة.

هاريس تستقيل من الكونجرس اليوم

أكدت مصادر مطلعة عزم نائبة الرئيس الأميركي المنتخبة كامالا هاريس، تقديم استقالتها، اليوم، من عضوية مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، استعداداً لتنصيبها، بعد غد، مع الرئيس المنتخب جو بايدن. واختار جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا سكرتير الولاية أليكس باديلا لاستكمال ما بقي من مدة عضوية كامالا، والتي قد يتم خلالها محاكمة الرئيس دونالد ترامب بعد إتمام إجراءات مساءلته لثاني مرة في مجلس النواب.

وقال أحد المصادر: «إن من غير الواضح على الفور مع ذلك متى سيشغل باديلا المقعد».