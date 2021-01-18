بغداد: جهود حثيثة لضبط الحدود مع سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (الاتحاد)

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أن هناك جهوداً حثيثة من القوات المسلحة لضبط الحدود مع الجانب السوري.

وقال اللواء رسول، في تصريحات صحافية، أمس: «إن القوات الأمنية تعمل بجد ومثابرة، وهناك متابعة وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة بضرورة ضبط الحدود، خاصة مع الجانب السوري».

وأضاف: «إن القوات الأمنية تركز بعملياتها الاستباقية على مناطق شمال شرقي سوريا، كونها لا تحتوي على قوات نظامية تابعة للجيش السوري، وإنما يوجد فيها عدد من المجاميع الإرهابية».

وأشار إلى أن «عمليات التحصين جارية بشكل كبير مع الجارة سوريا، لملاحقة ما تبقى من بعض العصابات الإرهابية وفلولها في الأراضي العراقية»، مبيناً أن هناك «بضعة عناصر إرهابية متخفين، والعمليات الاستباقية للقوات الأمنية حققت نتائج إيجابية في مطاردتهم».