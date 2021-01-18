السعودية: 3 جرحى جراء سقوط مقذوف حوثي في جازان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت المملكة العربية السعودية إصابة 3 أشخاص جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه منطقة جازان جنوب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المقدم محمد بن حسن آل صمغان نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان قوله: «إن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان».

وأوضح أنه نتج عن سقوط المقذوف إصابة 3 مدنيين، رجل وطفلين، بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، منهم حالة واحدة حرجة وحالتان مستقرتان، مشيراً إلى أن الشظايا تسببت أيضاً في تضرر مركبة مدنية كانت في الموقع، فيما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.