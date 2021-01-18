“بسبب الديون” غوتيريش يدعو لتعليق حق إيران بالتصويت في الأمم المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - يناير - 2021 11:32 مساءً

أفادت تقارير إخبارية عن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد، إلى تعليق حق إيران ودول أخرى، في التصويت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب ”تراكم الديون“.

وذكر موقع ”يورو نيوز“ بنسخته الفارسية، أن غوتيريش ”وجه رسالة إلى رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، فولكان بوزكر، دعا فيها إلى تنفيذ المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أنها إذا لم تدفع أي دولة مستحقاتها عن عضوية الأمم المتحدة لأكثر من عامين، فإنها تفقد حقها في التصويت في الجمعية العامة“.

والدول التي لم تدفع مستحقاتها بحسب ”يورو نيوز“، هي إيران وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجزر القمر ، والكونغو، وليبيا، والنيجر، والصومال، وجنوب السودان. وزيمبابوي وساو تومي وبرينسيبي.

من جانبه، كشف تقرير نشرته صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية اليوم الأحد، أن الديون الإيرانية للأمم المتحدة ”تبلغ 16 مليون دولار“.

وأضاف التقرير بحسب “إرم نيوز” أن ”إيران غير قادرة على تحويل أموالها إلى بنوك أجنبية بسبب العقوبات المالية والمصرفية الأمريكية، ولم تسدد ديونها ورسوم العضوية في الأمم المتحدة منذ 2018“.

وإيران عضو في الأمم المتحدة منذ عام 1945، ومندوبها حاليا لدى الأمم المتحدة في نيويورك هو الدبلوماسي مجيد تخت روانجي.

من جانبه، اعترف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده مساء الأحد، بأن بلاده لم تتمكن من دفع الأموال إلى الأمم المتحدة بسبب العقوبات المصرفية التي تفرضها الولايات المتحدة.

وقال خطيب زاده في حديثه لوسائل إعلام إيرانية، إن ”الجمهورية الإسلامية في السنوات الأخيرة، على الرغم من القيود التي تفرضها العقوبات الأحادية الأمريكية، لطالما استخدمت قنواتها القليلة لتحويل الأموال لدفع ثمن عضويتها في الأمم المتحدة“.