قمة “اليوفي”و”الانتر”.. رفاق حكيمي يتفوقون علی زملاء رونالدو

جدة - عبدالحي حسين - نجح فريق الانتر في الفوز علی يوفنتوس في قمة مباريات الدوري الايطالي بهدفين دون مقابل.

وسجل هدف الانتر الاول اللاعب ارتورو فيدال في الدقيقة الـ 13 من عمر المواجهة، التي شهدت مشاركة لاعب المنتخب الوطني أشرف حكيمي من جانب الانتر، وكريستيانو رونالد من جانب “اليوفي” في وقت تكلف اللاعبين نيكولو باريلا بتوقيع الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وفي سياق متصل، توصل مسٶولو فريق الانتر مع نظراٸهم من ريال مدريد الی اتفاق، بخصوص تسديد مستحقات فريق العاصمة الاسبانية من انتقال لاعب المنتخب الوطني أشرف حكيمي الی الفريق الايطالي.

وشددت صحيفة “ال ديسيمباركي” علی كون الاتفاق الجديد، في ظل الأزمة المالية للانتر، ينص علی تسديد المبلغ قبل 30 مارس المقبل.