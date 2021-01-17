شنقريحة من الحدود مع المغرب: المؤسسة العسكرية ستواصل تعزيز قدراتها وتأمين متطلباتها لدحر “المخططات المعادية”

جدة - عبدالحي حسين - في ظل التطورات الكبيرة التي تعرفها المنطقة، خرج الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الأحد، لإشهار القدرات العسكرية للبلاد، على الحدود مع المغرب.

وقال شنقريحة، اليوم، إن المؤسسة العسكرية ستواصل تعزيز قدراتها وتأمين متطلباتها لدحر “المخططات المعادية”، في خطابه خلال زيارة إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار التي جرى افتتاحها من القطاع العملياتي لتيندوف، على مقربة من الحدود مع المغرب.

وأضاف شنقريحة، أن المؤسسة العسكرية تواصل “تعزيز قدرات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي وتأمين متطلبات الرفع من جاهزيته”، بما يضمن “تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلاته ومكوناته، ليكون قادرا على رفع كافة التحديات” من أجل خدمة “مصلحة الجزائر العليا.

وتحدث الفريق شنقريحة عن الأهمية التي توليها قيادة الجيش لمسألة تأمين كافة الحدود الوطنية، معبرا عن أمله في أن يعود رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من رحلة علاجه في ألمانيا، إلى أرض الوطن، في أقرب وقت.