قرارات حاسمة من الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في يوم تنصيبه

محمد الفلاح - الأحد 17 يناير 2021

قال أحد كبار معاوني الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن بايدن سيتوج يوم التنصيب الحافل باستخدام سلطاته الجديدة في إجراء تغييرات في السياسات بمجموعة من القرارات التنفيذية أحدها يلغي حظراً على السفر من عدد من الدول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.



وقال رون كلين الذي سيتولى منصب رئيس هيئة العاملين في البيت الأبيض في إدارة بايدن في مذكرة وزعت على الصحافيين "السبت" إن بايدن سيكشف يوم الأربعاء عن "حوالي 12" أمراً تنفيذياً سبق أن وعد بإصدارها موضحا أنها تتعلق بالإسكان وقروض الطلبة والتغير المناخي والهجرة.

وكان بايدن أطلق في حملته الانتخابية وعوداً بالرجوع عن سياسات الرئيس دونالد ترامب حتى قبل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن القرارات التي ستصدر يوم الأربعاء أيضا الانضمام من جديد إلى اتفاقات باريس الخاصة بالمناخ وتمديد مهلة لسداد القروض الدراسية الاتحادية ووقف عمليات الطرد من المساكن والحجز على العقارات الخاضعة للرهن العقاري وكذلك فرض وضع الكمامات عند السفر بين الولايات وفي المباني الاتحادية. وسبق الإعلان عن هذه التدابير كلها.

وأغلب القرارات تمثل رجوعا عن سياسات اتبعها ترامب ولا تتطلب العرض على الكونجرس. غير أن بايدن سيكشف النقاب عن اقتراح يتعلق بالهجرة يتيح لملايين المهاجرين غير المسجلين إمكانية الحصول على الجنسية، وإن كان هذا الاقتراح يتطلب موافقة الكونجرس.