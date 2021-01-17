انت الان تتابع خبر رسمياً.. مسعود أوزيل ينتقل الى فنربخشة التركي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أوزيل لمحطة ”إن.تي.في“ التركية إنه“متحمس للعب للفريق المنافس في الدوري التركي لكرة القدم، وجاهز للعب بعد غياب نحو عام عن المشاركة“.

ولم يلعب أوزيل، البالغ من العمر 32 عامًا، منذ اذار الماضي، واستبعده آرسنال من تشكيلته في بداية الموسم الحالي.



وارتبط اسم اللاعب الألماني بالانتقال إلى فنربخشة ثاني أكثر الأندية التركية حصولًا على الألقاب.

وأشار أوزيل الذي لديه أصول تركية إلى أنه يتطلع للمشاركة مع فنربخشة والذي كان يشجعه طيلة حياته.

وأضاف:“أنا مشجع لفنربخشة، ولهذا السبب أنا سعيد بالمجيء إلى تركيا مع فنربخشة، ومتحمس جدًا، لقد منحني الله فرصة لارتداء هذا القميص“.

وتابع:“بالتأكيد افتقد اللعب، ولم ألعب مباراة منذ فترة طويلة، لكنني في حالة بدنية جيدة، ولا توجد لدي أي مشاكل“.



وكشف أوزيل أنه كان يتدرب مع آرسنال خلال فترة ابتعاده عن اللعب.

وانتقل أوزيل إلى آرسنال في 2013 في صفقة قياسية للنادي في ذلك الوقت مقابل 42 مليون جنيه أسترليني (57 مليون دولار) قادمًا من ريال مدريد.

وترك اللاعب الألماني بصمة مع المدرب السابق أرسين فينغر، حيث قاد آرسنال إلى إنهاء غيابه عن الألقاب عندما نال كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول.

لكن أوزيل ابتعد عن المشاركة مع المدربين أوناي إيمري، وميكيل أرتيتا الذي قال إن استبعاد اللاعب من التشكيلة جاء لأسباب متعلقة بكرة القدم.