مقتل 4 ضباط في كيمن مسلح غربي نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة النيجيرية، إن أربعة ضباط شرطة قُتلوا وفُقد آخر عندما هاجمت عصابة مسلحة من قطاع الطرق قافلتهم غربي البلاد الجمعة الماضية.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية في بيان، الأحد، إن نحو مئة مسلح هاجموا 16 من ضباط الشرطة على طريق سريع أثناء عودتهم إلى مقرهم بولاية كانو.



وتجوب جماعات مسلحة يطلق عليها عادة قطاع الطرق منطقة شمال غرب نيجيريا وترتكب جرائم مثل السطو المسلح والخطف وسرقة الماشية وحتى القتل.

وفي الأشهر القليلة الماضية انتقد المواطنون الحكومة لانعدام الأمن في المنطقة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قال مسؤولون إن قطاع الطرق خطفوا أكثر من 300 تلميذ بولاية كاتسينا بشمال غرب البلاد على الرغم من أن جماعة بوكو حرام أعلنت مسؤوليتها عن خطف التلاميذ دون دليل.

وتم الإفراج عن التلاميذ دون أن يصيبهم أذى بعد تدخل الحكومة.