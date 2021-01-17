"قصة بدأت للتو".. عبدالله بن زايد يستعرض إنجازات الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من آفاق الفضاء إلى ساحات المعركة الإنسانية ضد فيروس كورونا مرورا بمسار السلام في الشرق الأوسط استعرض الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي قصة "بدأت للتو".

ويواكب العام الجاري الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي فترة اعتبرها الشيخ عبدالله بن زايد فرصة للاحتفال ووقتا للتطلع إلى الأمام نحو النجاح الذي نتطلع إلى تحقيقه خلال السنوات الخمسين المقبلة للدولة.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد إنه "خلال التحضير لهذه الذكرى السنوية الرائعة، قد نسترجع أيضًا البدايات العظيمة التي بلغتها أمتنا الفتية، بصفتها مبتكرًا عالميًا، ومركزًا فائقًا للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية الإنسانية ورائدة لقيم التسامح والكرم والديناميكية على الساحة العالمية".

وأضاف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في مقال بصحيفة "ذا ناشيونال"، بعنوان "قصة الإمارات بدأت للتو"، أن توقيع الإمارات للاتفاقات مع إسرائيل يُمثّل لحظة حاسمة في عام 2020، ويُعتبر مثالًا على ما يمكن تحقيقه عندما تنحي الدول خلافاتها، وتركز على ما ينفع شعوبها.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، أن الإمارات أصبحت مركزًا للتجارة الدولية، والخدمات الإنسانية، ومدافعةً عن قيم التسامح والكرم والديناميكية على الساحة العالمية

وأشاد بدور الإمارات في مكافحة فيروس كورونا بفضل نظام الحوكمة، وبمساعدة التكنولوجيا المتقدمة وأنظمة الرعاية الصحية.

وأوضح أن استخدام لقاحات فعالة وعلاجات متطورة، قد بعث الأمل في التعافي، ما يُحفّز النمو الاقتصادي، ويُسهل الوصول بين الدول مرة أخرى.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن الإمارات تسعى لمواصلة دورها، بصفتها أكبر مانحٍ للمساعدات الإنسانية، وستستمر في تطوير قدراتها اللوجستية المتقدمة لتخزين وتوزيع اللقاح في جميع أنحاء العالم، عبر اتفاق "اتحاد الأمل" في أبوظبي.



وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد،أن بلاده أول دولة عربية ترسل مسبارا فضائيا إلى المريخ، في أعقاب إنجازها التاريخي بإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2019.

وأوضح أن الساحة العالمية، مهيأة لتحقيق الإمارات إنجازات مذهلة، قبل بلوغها الذكرى المئوية لتأسيسها عام 2071.