الجيش الليبي يفضح الإخوان: تسعى لسرقة ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الجيش الليبي، الأحد، أن تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى بكل الوسائل للسيطرة على ليبيا وسرقة مقدراتها وثروات شعبها.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب،إن المسؤولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة الليبية تحتم عليها مزيدًا من التدريب والانضباط والنضال حتى القضاء على الإرهاب والفوضى ومن ورائها ومن يدعمها ممن أسماهم بـ" الخونة والعملاء".



معركة فكر

وخلال لقائه ضباط وضباط صف وجنود ومنتسبي الكتيبة 166 المقاتلة بالجيش الليبي، قال المحجوب إن الجيش الليبي يعول على بناء المقاتل الواعي والمدرك للأخطار المحدقة بليبيا، والتي لابد أن يكون جنديها في أرض المعركة وخارجها داعمًا للجبهة الداخلية وإيضاح حقيقة ما يحدث ليحقق الليبيون مصلحة وطنهم في زمن تصارع القوى المختلفة على مصالحها.

وأكد اللواء خالد المحجوب، أن المعركة ليست فقط معركة رصاص لكنها أيضًا معركة فكر، كاشفًا عن برنامج تدريبي متكامل لكل الوحدات العسكرية أعدته إدارة التوجيه المعنوي لتحصين ورفع القدرة المعنوية والفكرية لعناصر الجيش الليبي.

وقال إن تنظيم الإخوان يسعى بكل الوسائل للسيطرة على ليبيا وسرقة مقدرات الوطن وثروات الليبيين.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، قال إن الجيش يقوم بعمليات استطلاع لتأمين البلاد من الإرهاب.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي سابق، أن الجيش الليبي يقدم تضحيات كبرى من أجل وقف تمدد السلاح للدول الجوار لحمايتهم وحماية الأمن الإقليمي، مشيرا إلى أن الجيش الليبي يعمل على منع اتخاذ ليبيا قاعدة انطلاق لتهديد الأمن الوطني والإقليمي ودول الجوار.

ولفت إلى أن الشعب الليبي فوض جيشه للقضاء على الإرهاب، مشددا على أن الجيش والشعب يقفان يدا واحدة ضد الإرهاب ومن يتدخل في الشأن الليبي.

