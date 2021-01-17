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إيطاليا.. 377 وفاة و12415 إصابة جديدة بكورونا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سجلت وزارة الصحة الإيطالية 377 وفاة بفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية و12415 حالة إصابة جديدة.

وكانت إيطاليا سجلت أمس السبت 475 وفاة و16310 وفيات.

وسجلت إيطاليا إجمالا 82177 وفاة بمرض كوفيد-19 و2.38 مليون إصابة منذ فبراير 2020.

وأعلن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا يوم السبت أن بلاده ستعلق استقبال الرحلات الجوية من البرازيل، بسبب الفيروس рпдозбм.

وأضاف في تدوينة على "فيسبوك" أن أي شخص مر بالبرازيل في آخر 14 يوما يمنع أيضا من دخول إيطاليا في حين سيطلب من الوافدين من البرازيل إجراء فحص الكشف عن الفيروس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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