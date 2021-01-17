29 ضابطاً و12 جماعة متطرفة: ترامب أمرنا باقتحام الكونغرس للمزيد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - لن يضيّع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وقته في التجهيز لحفل التنصيب الأربعاء، بل يخطّط للتحرّك ابتداءً من يومه الأوّل، حيث أعلن رئيس الأركان المستقبلي رون كلاين أنَّ الرئيس سيوقع سلسلة من الأوامر التنفيذيّة فور تسلُّمه السلطة، لا سيما ما يتعلق بإعادة إشراك الولايات المتحدة مع العالم وإصلاح الأضرار التي أحدثها ترامب لتمكين البلاد من المضي قدماً.

وستتمثل الأوامر التنفيذية بالعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإنهاء حظر السفر المفروض على الدول ذات الأغلبية المسلمة، وإطلاق حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار بسبب تداعيات فيروس كورونا، ووقف عمليات الإخلاء ومدفوعات قروض الطلاب أثناء تفشي الوباء، وفرض ارتداء الكمامات في المباني الفدرالية وعند السفر، ومنع إجلاء المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار.

في المقابل، لا يزال الرئيس دونالد ترامب يواجه خطر محاكمته للمرة الثانية، بتهمة التحريض على اقتحام الكونغرس، وسط دعوات إلى اعتقاله.

وأكد بعض المشاركين في واقعة الكابيتول أنهم لبوا دعوة ترامب، وقال أحدهم: «الرئيس قال أن تفعلوا ذلك». واستطاع باحثون تحديد أعضاء أكثر من 12 جماعة متطرفة شاركت في أعمال الشغب. في حين يتم استجواب ما لا يقل عن 29 ضابطاً حالياً وسابقاً، شاركوا في الأحداث.