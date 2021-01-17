شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 242 في احتجاجات و«تخريب» بـ 6 محافظات تونسية.. والجيش يتدخل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الداخلية التونسية،أمس الأحد، اعتقال 242 شخصا أغلبهم من القصر،على خلفية الاحتجاجات وأحداث الشغب التي طالت 6 محافظات تونسية في توقيت واحد،ونجم عنها حرق واقتحام محال تجارية وبنوك وإدارات تابعة للحكومة،وأعلنت الوزارة على لسان الناطق باسم الوزارة خالد لحيوني، أمس، أن قوات الأمن نجحت ليل أمس الأول السبت بالتصدي لمحاولات تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة في عدد من المناطق.

وسادت في محافظات سوسة، والعاصمة تونس، ونابل، وبنزرت، ومنوبة، وسليانة، عمليات كر وفر، ومحاولات لحرق المقار الأمنية، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

كما شهدت المحافظات التونسية اعتداءات بالحجارة والزجاجات الحارقة على الدوريات الأمنية.

وأضاف الناطق الرسمي إن حسن التدخل الأمني؛ أسهم في عودة الهدوء إلى هذه المناطق بعد ساعات من المواجهات، موضحاً أن الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها نجحت ليل أمس في التصدي لمحاولات تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة في عدد من مناطق البلاد من قبل مجموعات من الأشخاص لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً.وبينت مصادر مطلعة أن الرئيس التونسي قيس سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعطى تعليمات لقوات الجيش بضرورة التدخل لفض الاحتجاجات.

كما تم نشر المدرعات في كل مداخل العاصمة التونسية تخوفاً من تواصل الاحتجاجات .

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي، أعلن أمس الأول السبت، عن تعديل وزاري شمل 11 وزارة من مجموع 26، حيث تم تعيين الشخصية المستقلة وليد الذهبي على رأس وزارة الداخلية. (وكالات)