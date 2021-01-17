عائلة ترامب تغادر إلى فلوريدا هرباً من العزلة بالعاصمة

بعد أن حظر موقع تويتر حسابه، ووجه مجلس النواب الأمريكي التهمة إليه، يجد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب نفسه معزولاً أكثر من أي وقت مضى ويغادر واشنطن متوجهاً إلى فلوريدا، أملاً في استقبال أكثر حفاوةً من سكان هذه الولاية المشمسة.

قبل بضع ساعات من تنصيب خلفه الديمقراطي جو بايدن، يتوجه ترامب فجر الأربعاء على متن طائرة إلى منتجع مار-الاغو الفاخر خاصته، حيث ينوي أن يستقرّ.

وقرر عدد من أبنائه أيضاً الهروب من العاصمة الأمريكية المؤيدة للديمقراطيين، والتوجه إلى ولاية فلوريدا في جنوب البلاد. إلا أن الاستقبال المخصص لعائلة ترامب لا يزال غامضاً.

قاعدة متينة

يقول كريغ بيتمان وهو من مواليد فلوريدا ومؤلف كتب عدة حول الولاية، إن «عائلة ترامب قد تُفاجأ بمعرفة أن اللوائح الانتخابية في المقاطعات الجنوبية الرئيسية الثلاث وهي بالم بيتش وبروارد وميامي-ديد، يسيطر عليها الديموقراطيون».

لكن خلال السنوات الأربع من حكمه، بنى ترامب رغم كل شيء قاعدة متينة من المناصرين في فلوريدا، خصوصاً في صفوف ذوي البشرة البيضاء في المناطق الريفية والمتحدرين من أمريكا اللاتينية المحافظين.

وأحد أوفى أنصاره هو الكوبي الأمريكي المتحدر من ميامي إنريكي تاريو، زعيم جماعة «براود بويز» (الصبية الفخورون) وهي ميليشيات يمينية متطرفة. وقد أوقف هذا الأخير في واشنطن قبل يومين من الهجوم على الكابيتول وكان بحوزته مخزنا ذخيرة لأسلحة نارية ذات طاقة عالية.

ويثير الملياردير الجمهوري عواطف شديدة لدى بعض من مناصريه. فقد عُثر على خروف بحر في نهر في فلوريدا مع كلمة «ترامب» محفورة على جلده.

تيفاني ترامب

بات لدى مجلة «بيبل» الأسبوعية الأمريكية التي تنشر أخبار المشاهير، مادة صحفية تكتب عنها. ففي الوقت الحالي، تصبّ المجلة تركيزها على تيفاني ترامب وهي الرابعة من بين أبناء الرئيس وتبلغ 27 عاماً. وبحسب الموقع فهي تعيش في ساوث بيتش.

وأفاد الموقع نفسه الشهر الماضي أن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر مستشار الرئيس، اشتريا أرضاً تبلغ قيمتها 30 مليون دولار لبناء منزل في انديان كريك فيلدج وهي جزيرة في شمال ميامي بيتش معروفة بأنها أحد الأماكن الأغلى في البلاد.

وسيكون دونالد ترامب جونيور وشريكته كيمبرلي غيلفويل، يبحثان عن مكان كي يستقرّا في شمال بالم بيتش.

كل ذلك يطرح أسئلة حول ما سيفعله أفراد عائلة ترامب في فلوريدا، وإذا ما كانوا ينوون الاستفادة من شعبيتهم لدى جزء من سكان هذه الولاية. ويرى بيتمان «ربما عندما يجدون مكاناً جيداً للاستقرار، سيجد أفراد عائلة ترامب فرصاً أخرى».

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تنوي إيفانكا ترامب الفوز بأحد مقعدي فلوريدا في مجلس الشيوخ، الذي يشغله حالياً ماركو روبيو. إلا أن موعد الانتخابات لا يزال بعيداً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.