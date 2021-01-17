شكرا لقرائتكم خبر عن فاوتشي يكشف إمكانية تنفيذ وعد بايدن باستخدام 100 مليون جرعة لقاح كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - (أ ف ب)

أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي، الأحد، أن الهدف الذي حدده الرئيس الأمريكي الجديد لجهة استخدام 100 مليون جرعة لقاح ضد كوفيد-19 في الأيام المئة الأولى من ولايته «قابل للتطبيق». وسيبقى فاوتشي كبير المستشارين للرئاسة حول معالجة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن لقناة «أن بي سي» أن «الأمر قابل للتطبيق تماماً. لا شك على الإطلاق. يمكننا القيام بذلك». ووتيرة التلقيح في الولايات المتحدة تتعرض لانتقادات؛ بسبب تأخرها على الرغم من تطوير لقاحين واختبارهما والموافقة عليهما من قبل السلطات الصحية في فترة زمنية قياسية.

وبحسب مراكز مراقبة الأمراض، الوكالة الفيدرالية الرئيسية للصحة العامة في الولايات المتحدة، تم تسليم 31.1 مليون جرعة لقاح واستخدم أقل من 40% منها (12.2 مليون).

وحذرت بعض الولايات منها نيويورك من أنها قد تواجه نقصاً في الجرعات الأسبوع المقبل لعدم تسلم كميات كافية منها بتنسيق من الحكومة الفيدرالية، بعد تسريع وتيرة حملتها للتلقيح.

وأقر رون كلاين، الذي سيتولى رئاسة مكتب جو بايدن، الأحد، بأنه يتوقع تخطي عتبة 500 ألف وفاة بكوفيد-19 خلال شهر فبراير/شباط (أكثر من 395 ألفاً حالياً). وحذر عبر شبكة «سي إن إن»، «ستتفاقم الجائحة قبل أن تتحسن الأمور». وأعلن كلاين أنه لتحقيق هذا الهدف قد تستند حكومة بايدن إلى قانون يجيز إرغام مؤسسات خاصة على إنتاج بعض السلع بشكل طارئ.

وينوي بايدن أيضاً تعبئة الحرس الوطني ووكالة إدارة الحالات الطارئة لزيادة عدد مراكز التلقيح. وقالت روشيل والنسكي المديرة المقبلة لمراكز مراقبة الأمراض لقناة «سي بي اس» في هذا الخصوص «سيتطلب الأمر جهوداً ضخمة لكن بإمكاننا القيام بذلك».