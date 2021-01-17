إنجازات استثنائية تتوّج مسيرة جامعة حمدان الذكية

دبي:”الخليج 365”

ثمّن الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، الجهود الاستثنائية التي بذلها الموظفون وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية أثناء جائحة «كوفيد-19»، التي ضربت العالم، وأحدثت تغييرات جذرية على كافة المستويات، مشيداً بمساهماتهم القيّمة في تحويل التحديات الناشئة إلى فرص جديدة؛ للارتقاء بجودة التعليم الذكي، وترسيخ ثقافة التعلم عند بُعد.

وأثنى على ما أظهره الموظفون من التزام وتفانٍ خلال الأزمة العالمية، مؤكّداً بأنّ ما حققته الجامعة من نجاحات لافتة يُعزى بالدرجة الأولى إلى تكاتف الجهود المشتركة بين فرق العمل التي عملت بجدٍّ وإخلاص على مدار الساعة؛ لمشاركة أنجح التجارب وأفضل الممارسات الضامنة لاستمرارية التعليم.

وفي بادرةٍ تؤكد التزام الجامعة بتقدير وتكريم المتميزين، قام العور بمنح الموظفين شهادات تقديرية وعملات ذهبية تذكارية، اعترافاً بجهودهم السباقة التي أثمرت عن مكتسبات حقيقية تُضاف إلى مسيرة الريادة التي تقودها «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، في ظل التوجيهات السديدة والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

كما أعرب عن فخره واعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه الجامعة، التي كانت في صدارة الجهات الداعمة لمساعي دولة الإمارات في مواجهة الظروف العالمية غير المسبوقة، معززةً دورها المحوري في إحداث بصمة إيجابية فارقة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال توفير أحدث الأدوات اللازمة لمواصلة توفير التعليم الجديد والمنصف والشامل في جميع المجتمعات، وإتاحة الفرصة للجميع للحصول على فرص التعلم مدى الحياة.

ولفت إلى أنّ العام 2020 شكّل مرحلة استثنائية حافلة بالتحديات العالمية.

وأضاف: «رغم كل الصعوبات التي واجهها العالم، فإننا نعتزّ بما حققناه من إنجازاتٍ سبّاقة شكّلت دفعة قوية لنجاح دولة الإمارات في أن تكون في صدارة أفضل الدول في مواجهة «كوفيد-19» في العالم».