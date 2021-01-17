شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد ثاني أيام مهرجان الهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تحديات رموز سن الحقاقة ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في تحفة الميادين بالمرموم.

وكسبت «متعبة» بشعار حمد عبدالله المري كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار، إضافة إلى 1.5 مليون درهم، وذلك بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 4 كيلومترات في توقيت وقدره 5:44:7 دقيقة.

البندقية ل «الانكشاري»

وسيطر «الانكشاري» لسعيد محسن العامري على صدارة الشوط الرئيسي للحقاقة الجعدان ليحصد البندقية ومليون درهم، وذلك بوصوله لخط النهاية في زمن بلغ 5:40:3 دقيقة، وذهب كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار للإنتاج ومعه 1.5 مليون درهم ل«زومة» بشعار حمد سعيد المنصوري التي حققت الإنجاز في 5:43:9 دقيقة، وحقق «شاهين» لمسلم حمد العامري بندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج ومليون درهم، وذلك بعد أن قدم عرضاً مميزاً وحقق التميز في بلغ 5:43:9 دقيقة.

وشهد صباح الأحد 30 شوطاً بواقع 12 شوطاً للإنتاج وثمانية عشر شوطاً مفتوحاً، ونال الفائزون بالمركز الأول في أشواط الإنتاج الخمسة الأولى سيارات فاخرة، بينما حصل أصحاب المركز الأول في أربعة أشواط مفتوحة على سيارات فاخرة، بينما خصصت جوائز نقدية قيمة لبقية الأشواط.

وأهدت «مروحة» سعيد محمد المنصوري صدارة الحقايق البكار في الشوط الرئيسي، وذلك بتسجيلها توقيت وقدره 5:51:7 دقيقة، وأنهى «شاهين» مسافة السباق البالغة 4 كيلومترات في زمن وقدره 5:56:2 دقيقة ليهدي الناموس إلى مالكه سيف غاصب العفاري.

وتتجه أنظار عشاق رياضة الآباء والأجداد اليوم الاثنين، ميدان المرموم الذي سيكون شاهداً على انطلاقة منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن.

منافسة مسائية مثيرة

وستطرح رموز سن اللقايا من خلال الفترة المسائية؛ حيث سيكون التنافس على أشده للظفر بكأس ولي عهد دبي و1.5 مليون درهم من خلال الشوط الأول للبكار المفتوح، بينما ستكون البندقية ومليون درهم هي الجائزة الكبرى في الشوط الثاني للقايا الجعدان، وخصص الشوطين الثالث والرابع لرموز الإنتاج؛ حيث سيكون كأس ولي عهد دبي للإنتاج و1.5 مليون درهم حاضران في الشوط الثالث للقايا البكار المفتوح ، وبندقية الإنتاج ومليون درهم ستكون جائزتي الشوط الرابع للجعدان المفتوح . وبالمقابل تشهد 6 أشواط (محليات ومهجنات) تنافساً محموماً بين أبناء القبائل على سيارات فاخرة لأصحاب المراكز الأولى، بينما ستكون هناك جوائز مالية قيمة لأصحاب الصدارة في الأشواط الثمانية الأخيرة.

20 شوطاً صباحياً

وتشهد الفترة الصباحية 20 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، بواقع 12 شوطاً للإنتاج ستكون جائزة المركز الأول فيها سيارات فاخرة، و8أشواط نقدية مقسمة ما بين المحليات والمهجنات، وسينال أصحاب المراكز من الثاني والعاشر في كل الأشواط جوائز قيمة.