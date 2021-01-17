شكرا لقرائتكم خبر عن «برايت ستارت» لجودلفين يتألق في السباق السابع بميدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

أهدى الحصان «ويلفث أوف نيفرلاند» بإشراف المدرب ساتيش سيمار، إسطبلات «ذكي» الفوز بلقب الشوط الثالث والرئيسي، في السباق السابع بمضمار ميدان العالمي للخيول لهذا الموسم، الذي أقيم السبت وتضمن 6 أشواط، بلغ إجمالي الجوائز المرصودة لها 517 ألف درهم، وشهدت مشاركة 80 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وفي ثاني البطولات الرئيسية، فاز الجواد «ريكوردمان» لمحمد خليل أحمد، بإشراف ساتيش سيمار، بلقب «كأس الطاير موتورز» التي جرت في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر عشبي.

تفوق برقبة

وتمكن الفارس ناثان كروس من قيادة الجواد «ويلفث أوف نيفرلاند» بنجاح خلال الشوط الثالث الذي جرى لمسافة 2000 م «رملي»، وقطع خط النهاية في المركز الأول، في 2:05:76 دقيقة، متفوقاً برقبة عن «كرنفال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف علي الرايحي وقيادة الفارس ساندرو بايفا.

وشهدت ثاني البطولات ، منافسة قوية بين 14 من نخبة خيول مسافة 2000 م «عشبي»، خاصة في مراحله النهائية، قبل أن يتمكن الجواد «ريكوردمان» بقيادة الفارس تاج أوشيه من خطف الصدارة في الأمتار الأخيرة وقطع خط النهاية بالمركز الأول في 2:02:75 دقيقة بفارق «رأس قصير» عن «أهيستا بيرو» لأحمد علي بإشراف المدرب إسماعيل محمد وقيادة الفارس فابريك فيرون.

أما الجواد «برايت ستارت» لجودلفين، فقدم أداء رائعاً بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، وفرض سيطرته بشكل كامل على مجريات الشوط الثاني الذي خصص للخيول المبتدئة على مسافة 1900 م «رملي»، وظهر الجواد البالغ من العمر 4 سنوات بشكل رائع وقدم أداء لافتاً في ظهوره الأول محلياً، بقيادة الفارس باتريك كوسجريف الذي قاده إلى قطع خط نهاية الشوط بزمن بلغ 1:58:16 دقيقة، بفارق كبير بلغ 7.75 طول عن أقرب منافسيه الجواد «زيرو توا هندريد» المملوك لعائلة «كابور» بإشراف ساتيش سيمار، والذي تولى قيادته ريتشارد مولن للحلول في المركز الثاني.

3 ألقاب لساتيش

وافتتح الجواد «سبيريت أوف لايت» لمالكه سيد حشيش وإشراف المدرب إروين شاربي وقيادة الفارس كليميت ليكوبوفو أول الانتصارات بالفوز بالشوط الأول الذي خصص للخيول المبتدئة لمسافة 1400 م «عشبي»، وعاود اسم المدرب ساتيش سيمار للسطوع في أمسية السباق، بعد أن أهداه الجواد «أمبيريال إمباير» بشعار إسطبلات الرائد، اللقب الثالث، عقب فوز الجواد بقيادة الفارس تاج أوشيه بلقب الشوط الرابع الذي خصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1600 م عشبي.