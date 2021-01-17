شكرا لقرائتكم خبر عن عين بني ياس على وصافة الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

انتظر بني ياس 10 سنوات ليحقق الانتصار على الوحدة على ملعب آل نهيان عندما فاز على مضيفه 2-صفر.

وحصد «السماوي» الذي قدم نفسه في نصف موسم استثنائي العديد من الفوائد بعد الفوز التاريخي على «العنابي» أهمها أن بني ياس يقدم نفسه حتى الآن كفريق منافس على كل الألقاب بعد أن زاد غلته إلى 26 نقطة في المركز الثالث، حيث تجاوز النصر الرابع صاحب 24 نقطة وبات قربياً من المركز الثاني بفارق نقطة خلف الجزيرة الوصيف وبفارق 6 نقاط عن صدارة الشارقة.

أرقام استثنائية

ويحقق بني ياس العديد من الأرقام الاستثنائية، حيث بات صاحب أقوى خط دفاع في مرحلة الذهاب بعد أن استقبلت شباك حارسه المتألق فهد الظنحاني 10 أهداف، كما يعد «السماوي» ثاني أقوى خط هجوم بمشاركة الشارقة برصيد 26 هدفاً وبفارق هدفين عن الجزيرة، كما أنه الفريق الوحيد في هذا الموسم الذي إذا تقدم في النتيجة لا يخسر في المباراة، وهو الفريق الوحيد الذي قهر «بطل الشتاء».

واستمر بني ياس في تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية على صعيد كل البطولات بعدم الخسارة في المباراة التاسعة توالياً؛ حيث فاز الفريق في 7 مباريات وتعادل في مباراتين.

واعتبر فواز عوانة كابتن بني ياس أن الفوز كان مهماً، مؤكداً أنهم يستغلون هذه الأجواء الإيجابية؛ من أجل المحافظة على تقدم الفريق والعمل على تجاوز اتحاد كلباء على ملعبه؛ للوصول إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، وقال: «من السهل أن تصل إلى المركز الثالث؛ لكن من الصعب المحافظة عليه إلا بالاستمرار على الروح القتالية».

فكر جماعي

واللافت أن فريق أبناء الشامخة لا يتأثر كثيراً بالغيابات، فأمام الوحدة لم يكن حسن المحرمي موجوداً في قلب الدفاع وكان خالد العطاس على قدر الثقة، وغاب الأرجنتيني نيكولاس خمينيز ولكن المباراة كشفت أن الجناح الشامسي كان سلطاناً في وسط الملعب بعد أن قدم واحدة من أجمل مبارياته.

بدوره، بين الروماني إيسيلا مدرب بني ياس خسارة النصر أمام شباب الأهلي وضعت بني ياس في تحدي المركز الثالث.

في الجانب الآخر جاءت الخسارة مخيبة للآمال للفريق العنابي الذي لم يحصد سوى 19 نقطة جعلته في المركز السابع وبات موسم الوحدة في خطر للخروج من دون محصلة، وأصبح بانتظار إياب ساخن لن يقبل أي نزيف آخر من النقاط إذا أراد الفريق أن يكون في المربع الذهبي؛ حيث إنه يبتعد بفارق 14 نقطة عن الصدارة.

وقال كابتن الوحدة إسماعيل مطر عن جلوسه في الدكة، إنها اختيارات المدرب رازوفيتش سواء كنت مصاباً أو لا، وتابع: عليك أن تخضع لقرارات المدربين، أنا سليم ورؤية المدرب كانت أن أكون في مباراة بني ياس مع البدلاء.

من ناحيته، ذكر الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة أنه لا يعرف ماذا يقول عقب الخسارة من بني ياس، لافتاً إلى النتيجة كانت مخيبة للآمال.