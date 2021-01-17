شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة والوصل.. مكانك سر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يعتبر التعادل 1-1، الذي سيطر على مباراة الظفرة والوصل، غير مفيد للفريقين في ظل سعيهم لتعزيز مكانهما في المنطقة الدافئة والتقدم للإمام، حيث أبقت النتيجة الوضع على ما هو عليه بالنسبة للطرفين،«الإمبراطور» في المركز التاسع برصيد 17 نقطة، و«الفارس» عاشراً برصيد 16 نقطة.

سجل هدفي المباراة البرازيلي جواو فيغريدو الذي وصل إلى هدفه السابع مع الوصل في الدوري،بينما وضع الإسباني بيدرو كوندي الوافد الجديد أول بصمة له مع «الفارس» وشهدت المباراة تألق خالد السناني حارس الظفرة.

سيطرة واضحة

من جانبه، أكد البرازيلي هيلمان مدرب الوصل أن فريقه فرض سيطرته على مجريات المباراة، ولكنه سقط في فخ التعادل لأن اللاعبين فشلوا في استغلال الفرص التي توافرت وترجمتها إلى أهداف.

وتابع هيلمان:دخلنا للمباراة بهدف الفوز والتقدم في ترتيب الدوري، ولكننا حصدنا نقطة واحدة، بالرغم من سيطرة فريقنا على المباراة خاصة في الشوط الأول،لكننا سقطنا في فخ المنافس.

وأضاف: هاجمنا عن طريق العمق والأطراف للوصول إلى مرمى الخصم الذي اعتمد على إغلاق المساحات والهجوم عن طريق المرتدات،واستطعنا افتتاح التسجيل في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، ولكننا لم نصمد إذ نجح المنافس في إدراك التعادل في أقل من 3 دقائق.

فريق ثقيل

أبدى السوري محمد قويض رضاه عن النقطة أمام الوصل الذي يصنفه من الفرق الثقيلة، عطفاً على تطوره مع مدربه الجديد وقال: دخلنا المباراة بهدف عدم الخسارة نكسب أو نتعادل، وحققنا ما كنا نسعى له، توقعنا صعوبة المباراة لأن الوصل المنافس مصنف لدينا من الفرق الثقيلة، إضافة لأن معظم نتائجه الإيجابية كانت خارج أرضه، وكان هدفنا أن نفوز أو نخرج بالتعادل على أقل تقدير ونجحنا في مسعانا.

وأكد علي سالمين لاعب الوصل أن فريقه عليه التركيز في الدور الثاني من الدوري من خلال البناء على التطور الذي حدث في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أهمية دعم المجموعة الحالية بلاعبين مواطنين ومقيمين.

وبدوره،رأى إبراهيم سعيد لاعب الظفرة أن النقطة مكسب أمام الوصل، مبيناً أن أهم ما تحقق في المباراة عودة هجوم الظفرة للتسجيل بعد صيام في الجولتين الأخيرتين.