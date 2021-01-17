شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة أشرك 20 لاعباً في الدور الأول وإيجور الأكثر مراوغة وتسديداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

ركز المدرب عبدالعزيز العنبري على إشراك 20 لاعباً في الدوري خلال الدور الأول، في حين بلغت نسبة مشاركة الحارس عادل الحوسني والمدافع شاهين عبدالرحمن 13 مباراة ( 100%) وبواقع 1170 دقيقة.

وحسب الإحصاءات يعتبر شاهين عبد الرحمن أفضل لاعب في الشارقة من حيث التمرير القصير والطولي الصحيح، وهو الأكثر قطعاً للكرات، ويحل بعده مباشرة خالد الظنحاني بالإضافة إلى اشتراكهما مع سالم سلطان في عدد مرات الإخلاء ونظافة المنطقة.

وشارك إيجور كورنادو في 1162 دقيقة أي بلغ مجموع غيابه عن الملعب 8 دقائق خلال المرات التي تم استبداله، وينفرد إيجور بالنسبة الأعلى على مستوى لاعبي الدوري جميعاً في عدد المراوغات الناجحة في الدور الأول برصيد 42 مراوغة، بالإضافة إلى أن إيجور يعتبر الأكثر تسديداً على المرمى من الشارقة برصيد 40 تسديدة في الدور الأول والثاني في الدوري بعد جواو بيدرو لاعب بني ياس.

ويتصدر إيجور قائمة لاعبي الشارقة في التمريرات الحاسمة برصيد 30 تمريرة وأيضاً يعتبر أكثر لاعب شرقاوي في العرضيات ويحل خالد الظنحاني في المركز الثاني وشوكوروف لعب 1140 دقيقة، وويلتون سواريز 1119 دقيقة، وكايو لوكاس 989.

ويذكر أنه غاب عن مباراتي الشارقة وعجمان واتحاد كلباء وماجد سرور 812 دقيقة وغاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام اتحاد كلباء وأقل اللاعبين مشاركة هو عبدالرحمن جمعة ربيع وأكثر ثلاثة لاعبين ارتكاباً للمخالفات في الشارقة بالدور الأول هم على التوالي كايو ولوان وماجد سرور. وفيما يتعلق بالانتقالات الشتوية تفيد متابعات «الخليج الرياضي» أن شركة الشارقة لكرة القدم تقدمت بطلب رسمي إلى نادي الظفرة لضم المدافع الأيمن خالد بطي وينتظر الشارقة رد الظفرة بالموافقة على انتقال اللاعب لسد النقصر.

والجديد في شأن خالد بطي أن نادي النصر دخل طرفاً ومنافساً للشارقة لأجل كسب خدمات المدافع الأيمن للظفرة.

وما زالت المفاوضات جارية مع سيف راشد الذي مازال بعيداً عن مستواه المعروف وكذلك ماجد سرور الذي مازال أمره معلقاً، وعلم «الخليج الرياضي» أن نادي الشارقة يولي اللاعبين كل الاهتمام وبالفعل قدم لهما عرضاً جيداً ومناسباً وينتظر من وكيلهما الرد الأخير.

ولايشعر القائمون على أمر شركة الكرة الشرقاوية بأي قلق أو انزعاج، ولاسيما أن المفاوضات تسير بعقلانية وهدوء رغم تأخر التجديد لسيف راشد وماجد سرور.