شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يحذر: مسائلة جنائية لغير المقننين لأوضاعهم بوسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة خاطبت جميع الوسائل لتقنين أوضاع العاملين بها أو تجديد تصاريح مزاولة المهنة أو العضويات لمن انتهت، مشددا على أن النقابة لن تسمح بالظهور على وسائل الإعلام لمن لم يحصل على العضوية أو تصريح مزاولة المهنة .

وأضاف طارق سعدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه حال التقاعس عن تقنين الأوضاع فهناك مسائلة جنائية تقع على من يمارس المهنة دون وضعية قانونية وعلى الوسيلة التى تسمح له وفقا للمادتين 88 و89 من قانون النقابة .

يذكر أن قانون نقابة الإعلاميين، حدد إجراءات القيد بالنقابة وطرق التظلم من قرار رفض القيد والحالات التى تنتهى فيها العضوية بالنقابة وكذلك مهام واختصاصات النقيب والسكرتير العام والجمعية العمومية للنقابة.

واشترطت المادة السابعة من القانون على أنه يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأتي :

- أن يكون مصرياً.

- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

- أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.

-ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابة إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالك تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.