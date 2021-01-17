شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: مثول رئيس الحكومة غدا أمام البرلمان ليس لنيل الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن مثول رئيس مجلس الوزراء غدا أمام البرلمان، ليس لنيل الثقة للحكومة الحالية، ولكن لمتابعة برنامج الحكومة والذى شرعت فيه منذ عام 2018.

أضاف سعد الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن كل رئيس لجنة بمجلس النواب رأى سلبيات بأداء الحكومة وفقا للتقرير المقدم أمام البرلمان لعام 2020، وذلك خلال اضطلاع اللجان على التقرير، متابعا: "رئيس مجلس النواب اطلع على التقرير ووجد أمور مختلفة، وأغلب اللى تحدثوا من رؤساء اللجان كان عندهم ملاحظات على الحكومة".

وفيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة، قال وكيل مجلس النواب، إن سحب الثقة له آلية أخرى، وذلك من خلال الاستجواب وحتى الآن لم يقدم استجواب لأى وزير بالحكومة، مؤكدا أن رئيس الحكومة سيمثل غدا فى الحادية عشر صباحا مع بدء الجلسة، وفي نفس اليوم سيتواجد وزيرى التموين والتنمية المحلية أمام البرلمان".

ونفى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إذاعة جلسة غدا بالبرلمان على الهواء مباشرة، لنقل بيان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمام مجلس النواب.