شكرا لقرائتكم خبر عن عضو القوى العاملة بالبرلمان: الهدف من استدعاء الحكومة هو صناعة حوار ناجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المهندسة إيمان العجوز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وجود شريحة تمثل المرأة فى البرلمان تعادل نسبة وجود المرأة في المجتمع وتستطيع نقل القضايا الحقيقة التي تعانى منها المرأة في الشارع، حيث لو تحدثنا أن لدينا مشكلات في شريحة معينة نجد من يمثلوهم.

وأوضحت خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، أن أهم القضايا التي تشغل البرلمان، إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تكفل خدمة المواطنين وصناعة قناة شرعية يمر بها أي معوقات تحدث في المجتمع لحلها في سهولة ويسر في ظل تشريع يكفل هذا الحل، وكذلك مراقبة الأداء الحكومة والهيئات والمنظمات لنضمن خدمات داعمة للمجتمع والوطن.

وأشارت إلى أنها بصفة خاصة مهتمة بالقضايا العمالية، موضحة أن اليوم مجلس النواب جهة رقابة وفى أول جلسة يطالب مجلس الوزراء لعرض ما تم إنجازه من الخطة والاستراتيجية التي عرضها عام 2018 على المجلس السابق، موضحة أن الهدف هو صناعة شكل من الحوار الناجز الهام المحدد لأوجه التنفيذ والقصور في أي خطة استراتيجية، وتناقش من خلال مجلس النواب.

وعن أهم المشروعات التي تقدم من خلال المجلس، ذكرت أن أهمها هو تشديد العقوبات على المتحرشين، بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بقانون العمل وإصدار ما هو جديد لوضع مظلة للعمالة غير المنتظمة لكفالة تدريب للعمالة المصرية، وضبط تشريعات جديدة وقوية في مجال المحليات بقوانين صارمة لتنظيم العمل بالمحليات.