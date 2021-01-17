وزير التعليم يكرّم ابنة أحد الشهداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، ابنة أحد شهداء الوطن التلميذة هالة محمود شاكر، بالصف السادس الابتدائي في إحدى المدارس الخاصة بمدينة نصر، بصحبة والدتها، لتكريمها.

ودار حوار بين الوزير والتلميذة هالة، حرص خلاله الوزير على توجيه عدد من النصائح للطالبة متمنيًا لها التوفيق في حياتها الدراسية.

وتحدث شوقي مع الطالبة ووجّه لها كلمات تشجيعية بعد حدوث بعض الخلافات الإدارية مع إدارة المدرسة، مؤكدًا أن التحقيقات جارية في الواقعة بمعرفة الشئون القانونية في الوزارة، وسيتم محاسبة المخطئ.