الشرطة الإيرانية تعتقل امرأتين بسبب “أغنية”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

اعتقلت الشرطة الإيرانية ، اليوم الأحد، امرأتين في محافظة كرمنشاة غرب البلاد ، بسبب أغنية لهما انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، حسب ما أعلن قائد شرطة المحافظة حسن حيدري .

وأكد ”حيدري“ في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أنه“تم اعتقال امرأتين بسبب أغنية تسببت بإصابة الرأي العام بالدهشة، ما أدى لخدش الذوق العام“، معتبرًا أن“الأغنية خرقت المعايير الإسلامية“.

وقال:“في التحقيقات المتخصصة مع زملاء شرطة الأمن العام في محافظة كرمنشاة، تم الكشف عن قيام عدة نساء بالغناء في حفل مخالف للمعايير والشريعة الإسلامية، ثم نُشر المقطع عبر الفضاء الإلكتروني“.

وأشار إلى أن تحقيقات الشرطة، بينت أن“هذا الإجراء (فيديو الحفل) صدر بأمر من إحدى النقابات بهدف الترويج والدعاية له في محافظة كرمنشاة“.

وأضاف أنه“تم تحديد جميع المشاركين في هذا المقطع المخالف للمعايير، وجرى اعتقال امرأتين، وإغلاق النقابة، واعتقال صاحبها ومالك مركز الترويج والدعاية“.

ولفت ”حيدري“ إلى أن شرطة المناطق في كرمنشاة، حجبت الصفحات التي نشرت هذا المقطع.

وتوعد بأن“الشرطة ستتعامل بحزم مع أي سلوك مخالف للقواعد، ومحافظة كرمنشاة ليست المكان المناسب لمثل هذه السلوكيات غير التقليدية، ويتم التعامل مع المخالفين وفق القانون“.

وفي سياق متصل، ذكرت مواقع إخبارية إيرانية معارضة، أن الأغنية أقيمت خلال مراسم الصيد في محافظة كرمنشاة، وأقدمت مجموعة من السيدات على الغناء في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت“.

والغناء من قِبل النساء ”ممنوع“ في إيران، ويعد ”جريمة في الأماكن العامة“ بموجب قانون العقوبات الإسلامي، ولا يُسمح بحفلات النساء.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حكمت المحكمة الثورية في طهران على 6 نساء بالسجن لمدة عام بتهمة الغناء من خلال شريط فيديو تم تداوله.