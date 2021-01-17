“الصحة العالمية” تعارض “شهادة التلقيح” كشرط للسفر الدولي

جدة - عبدالحي حسين - عارضت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، طلب شهادات التلقيح ضد فيروس “كورونا” المُستجد، كشرط لإتاحة دخول الدول أمام المُسافرين الدوليين.

وأوضحت اللجنة أن هناك الكثير من الأمور الرئيسية غير المعروفة حول ما يتعلق بفعالية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال “الفيروس”، إلى جانب توفر اللقاحات بكميات محدودة.

وأكد رئيس لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ديدييه حسين، أن المتغيرات الجديدة، المتعلقة بلقاح “كورونا” تحتاج إلى بحث سريع، ومكثف، مشيراً إلى أن مسألة السفر جواً، وبراً، وبحراً، ربما تحتاج إلى تنظيم أفضل.

وبدوره حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس من الاكتفاء باللقاحات في مواجهة فيروس “كورونا”، لافتاً الانتباه إلى أن اللقاح لا يمثل “حلاً سحرياً”.

ودعا ديدييه حسين قادة العالم إلى اتخاذ تدابير للصحة العامة، التي جربت سابقا، للسيطرة على تفشي الفيروس، مضيفاً: “هناك طريقة واحدة للخروج من الأزمة، وهي مشاركة الأدوات، التي لدينا والالتزام باستخدامها”.