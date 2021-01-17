العربية: مليشيات تقتل 9 أشخاص وتحرق خيم نازحين غرب دارفور

محمد الفلاح - الأحد 17 يناير 2021

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام سودانية، تأكيدها أن ميليشيات تقتل 9 أشخاص وتحرق خيم نازحين غرب دارفور.



وفى وقت سابق أعلن مجلس السيادة في السودان عن قرار بإرسال تعزيزات إلى ولاية غرب دارفور، وقال مجلس السيادة في السودان إن إرسال تعزيزات هدفه حماية المواطنين والمنشآت الحيوية غرب دارفور.

من جانبه أكد عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، أن التعزيزات الأمنية إلى غرب دارفور هدفها حماية مواطنينا، وأضاف رئيس وزراء السودان: موقفنا ثابت ولا نية لنا في الخوض في أي حروب.