شكرا لقرائتكم خبر البرهان: السودان لا يريد إشعال الحرب مع إثيوبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان «إن السودان لا يريد إشعال الحرب مع الجارة إثيوبيا، وليس لديه أي مصلحة في الدخول في حرب مع أي دولة من دول الجوار»، وأكد أن السودان يرغب في الوصول إلى حدود تحفظ له حقوقه ويتم فيها وضع العلامات علي الأرض.

وجدد البرهان لدى مخاطبته بقاعة الصداقة بالخرطوم مبادرة القطاع الخاص لدعم وإسناد القوات المسلحة، حرص السودان على إقامة علاقات مع كل دول الجوار، خاصة إثيوبيا.

وأكد أن ما قامت به القوات المسلحة على الحدود الشرقية هو انتشار الجيش داخل الأراضي السودانية، فضلا عن تأمين الحدود الدولية في المواقع المعروفة، مبينا أن منطقة الفشقة ظلت تتعرض لهجوم متكرر على المزارعين السودانيين من قبل الجانب الإثيوبي.

وتابع رئيس مجلس السيادة قائلا «ما سمعناه بأن هذه الأرض إثيوبية هو أمر جديد يستدعي منا أن نقف الموقف المدافع عن أرض السودان»، مشيرا إلى أن القوات المسلحة قامت بهذه العملية بتنسيق كامل مع الجهاز السياسي والتنفيذي في الدولة.

وأشاد البرهان بدور القطاع الخاص في إسناد الجيش، قائلا إن هذه المبادرة جاءت في وقتها تماما، لأن العلاقة بين الشعب والقوات المسلحة شابتها بعض الشوائب التي ستزول بفضل هذه المبادرات، ومؤكدا على ضرورة تنقية هذه الشوائب باعتبار أن الجيش جيش الشعب.

وأعرب البرهان عن أسفه الشديد للأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، مناشدا المواطنين بالاحتكام إلى صوت العقل ونبذ العنف، مبينا أن الشعب السوداني ظل يعاني من حمل السلاح خارج المؤسسات النظامية، مما ساهم في القتل العشوائي والاحتراب والصراعات القبلية.

وأكدت نقابة الأطباء بولاية غرب دارفور غرب السودان في بيان لها أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف بمدينة الجنينة عاصمة الولاية، إلى 48 قتيلا.

وقالت النقابة إن الأحداث الدموية لا تزال مستمرة في مدينة الجنينة، وأنها تسببت في سقوط 97 جريحا.