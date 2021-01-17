الأمم المتحدة ترحب بالانتخابات الفلسطينية

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وأكد غوتيريس في بيان صادر أمس عن متحدث باسم الأمم المتحدة أن إجراءات الانتخابات ستكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية، وإعطاء شرعية متجددة للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة المنتخبان ديمقراطيا في فلسطين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالمرسوم الذي أصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ابتداء من شهر مايو المقبل.وأكد غوتيريس في بيان صادر أمس عن متحدث باسم الأمم المتحدة أن إجراءات الانتخابات ستكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية، وإعطاء شرعية متجددة للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة المنتخبان ديمقراطيا في فلسطين.

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