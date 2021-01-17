5500 كرتون تمر سعودي لمأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الاحد - 17 يناير 2021 Sun - 17 Jan 2021

طفلة تنظر للمواد الغذائية التي سلمها مركز الملك سلمان للإغاثة (واس) يمنيتان تحملان التمور السعودية (واس) أسرة يمنية تتسلم السلال الغذائية في تعز (واس) متطوع يسلم أحد النازحين كرتون تمر (واس)

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