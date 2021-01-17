العراق يضبط صواريخ ومنصات إطلاقها في كركوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت قوة أمنية عراقية صواريخ عدة مع منصات إطلاقها بعملية أمنية في قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك (260 كلم شمال العاصمة العراقية بغداد).

وأفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان بأنها تمكنت بعملية أمنية استهدفت إحدى الدور الفارغة في قرية السدرة التابعة للقضاء المذكور من ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ، و6 صواريخ متوسطة، و24 قنبرة هاون عيار60 ملم، ومجموعة أخرى من العتاد العسكري المتنوع، مبينة أنها جميعا من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي.

على صعيد آخر، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن هناك جهودا حثيثة من القوات المسلحة لضبط ومسك الحدود مع الجانب السوري.

وقال اللواء رسول، إن «القوات الأمنية تعمل بجد ومثابرة، وهناك متابعة وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة بضرورة مسك الحدود مع سوريا».

وأضاف أن «القوات الأمنية تركز بعملياتها الاستباقية على مناطق شمال شرقي سوريا».