شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تمدد الإغلاق الثالث في مواجهة كورونا حتى 8 فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا - (أ ف ب)

أعلنت النمسا، الأحد، أنها ستمدد الإغلاق الثالث الذي فرضته في مواجهة السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا، ويتوسع انتشارها حالياً، حتى 8 فبراير/شباط على الأقل فيما يتزايد الاستياء في البلاد من القيود

وقال المستشار المحافظ سيباستيان كورتز «هدفنا هو إعادة فتح المتاجر واستئناف الخدمات والمتاحف في 8 فبراير/شباط» بدلاً من 25 يناير/كانون الثاني كما كان مقرراً أساساً. وأضاف أمام الصحفيين: «بالنسبة إلى المدارس، هذا يعني عودة إلى الصفوف عبر مجموعات صغيرة» اعتباراً من ذلك التاريخ.

وكانت الدولة الواقعة في وسط أوروبا قررت فرض إغلاق للمرة الثالثة بعد الميلاد وأعلنت الحكومة سابقاً عن عودة الطلاب إلى المدارس قبل نهاية يناير/كانون الثاني؛ لكنها لا تزال تسجل نحو 150 إصابة يومياً لكل مئة ألف نسمة. وحددت هدفاً بخفض هذا الرقم إلى 50 «بهدف تجنب ارتفاع كبير للإصابات كما حصل في إيرلندا وبريطانيا» وتجنب وصول العناية المركزة إلى أقصى طاقاتها.

من جانب آخر، قررت النمسا فرض مسافة مترين في إطار التباعد الاجتماعي بين كل شخصين في الأماكن العامة، بدلاً من متر حالياً، اعتباراً من 25 يناير/كانون الثاني.

وسيصبح وضع كمامات «اف اف بي 2»، وثمنها أغلى من الكمامة العادية، إلزامياً في المتاجر ووسائل النقل العامة. ولا تعتزم الحكومة إعادة فتح المطاعم والفنادق وقاعات الرياضة أو المسارح ودور السينما المغلقة منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني قبل مطلع مارس/آذار المقبل على أقرب تقدير. وتعتزم تمديد الإعانات الطارئة السارية حالياً لتعويض الشركات وستوفر مساعدات جديدة.

مطالب بفتح المدارس

والسبت اعترض نائب رئيس جامعة الطب في فيينا على السماح للمدارس بتأمين خدمة الحضانة ولكن منع التعليم. وقال أوزوالد فاغنر «يجب أن يكون العمل عن بُعد إلزامياً للأهالي الذين يتولون رعاية أولادهم في المنزل».

ورد رئيس الاتحاد النمساوي للنقابات فولفغانغ كاتزيان قائلاً: إن «كل من يعتقد أنه يمكننا التوفيق بين رعاية الأطفال والتعليم المنزلي والطهو منفصل عن الواقع».

والسبت تظاهر في فيينا معارضون للتدابير الوقائية من فيروس كورونا، للمطالبة باستقالة الحكومة وللتنديد بما يعدونه «صحافة كاذبة»، قدّرت الشرطة عددهم بنحو عشرة آلاف شخص. ولم يضع المشاركون بأغلبيتهم كمامات كما لم يتقيّدوا بقواعد التباعد الاجتماعي في التحرّك الذي رفعت خلاله الأعلام النمساوية. وقد نظّمت قوات الأمن محاضر بالمخالفات.

والنمسا التي تعد 8.9 مليون نسمة سجلت الأحد 7082 وفاة مرتبطة بكوفيد -19. وهناك ما بين 10% و20% من الأشخاص المصابين حالياً يعانون السلالة المتحورة للفيروس التي اكتشفت في بريطانيا كما أفادت جامعة الطب في فيينا.