شكرا لقرائتكم خبر عن قمع الديكتاتور.. نائب تركى معارض: الاعتداء على 5 صحفيين من نظام أردوغان بيناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض أوتكو شاكر أوزر، أن خمسة صحفيين تعرضوا لهجمات فعلية فى الأيام الـ15 الأولى من عام 2021، وذكر أوزر أن أمن وسلامة الصحفيين هى مسئولية الحكومة.

قال نائب حزب الشعب الجمهورى وعضو مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان، أوتكو شاكر أوزر، فى تصريحات نشرها موقع تركيا الآن، أن ممثل صحيفة «ينى تشاغ» بأنقرة، أورهان أوغور أوغلو، تعرض للهجوم، وأن تركيا شهدت فى أول 15 يومًا، اعتداءً على خمسة صحفيين.

وأضاف شاكر أوزر، أن 34 صحفيًا تعرضوا للاعتداء فى 2019 و17 صحفيًا فى 2020، لافتا أن سياسة الإفلات من العقاب هذه فتحت الباب أمام هجمات جديدة، واستمرت الهجمات فى عام 2020، وتعرض 17 عاملًا صحفيًا، بمن فيهم صحفيون محليون فى إلازيغ وديار بكر، للضرب أو التهديد بسبب أخبارهم ومنشوراتهم، على الرغم من كل تحذيراتنا وتقاريرنا الشهرية، تستمر الاعتداءات على الصحفيين، وتتحول التهديدات ضد الصحفيين إلى اعتداءات تستهدف حياتهم.