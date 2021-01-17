شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بوضع مجموعة شركات جهينة تحت إدارة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بوضع شركة جهينة تحت الحراسة أو تحت إدارة جهات معينة من الدولة وفق الإجراءات القانونية وذلك بعد القبض على صفوان ثابت رئيس الشركة بتهمة دعم الإرهاب .

وأضاف أحمد العوضى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأمر الآن فى النيابة العامة وأن النيابة تحقق فى ذلك ومن المقرر أن تصدر قرارات فيما يخص التصرف في الشركات ومن يديرها طالما يمول أنشطة إرهابية، مشيرا الى أن الأنشطة الإرهابية تؤدى الى إراقة دماء المصريين وتدمير المملكات المصرية وأنه لابد أن يتم إعدام ممولى الإرهاب وليس القبض عليهم فقط .

تواصل جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع صفوان ثابت مالك شركات جهينة، فى اتهامه بمشاركة جماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

ويواجه المتهم بالقضية 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، عدة جرائم تضمنت ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، واتفق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن، وارتكاب عدة جرائم تمحورت حول رصد تمويل المتهم لجماعة الإخوان الإرهابية، منذ عدة سنوات، تعود إلى ما قبل اعتلائهم السلطة، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة، وضخ أموالا في حسابات قيادات بها، ثم تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها في أنشطته التجارية، وأن هناك مخالفات أخرى تتعلق بتمويل الجماعة الإرهابية.