أجسام مضادة لدى نسبة قليلة من المصابين.. أمل جديد في محاربة كورونا

جدة - عبدالحي حسين - يسعى باحثون إلى الاستفادة من نوع نادر من الأجسام المضادة، موجود لدى بعض المصابين بكوفيد-19، من أجل فهم أفضل للوباء، وتطوير علاجات ناجعة له.

وتسمى المضادات المذكورة بـ”الأجسام المضادة الفائقة”، لقدرتها العالية على مكافحة كوفيد حتى لو خُففت مائة مرة، حسب شبكة “أن بي سي نيوز” NBC News.

وبحسب دراسة علمية أمريكية حديثة تم نشرها في دورية “نيو إنغلاند للطب” New England Journal for Medicine، فقد تم رصد الأجسام المضادة الفائقة، عند أقل من 5 في المائة ممن أصيبوا بالمرض، من بينهم الأمريكي جون هوليز.

وكشف هوليز، حسب “أن بي سي”، إصابته بالمرض بالصدفة من دون أن تظهر عليه أي أعراض، سوى احتقان عابر، ذلك بعد أن كان سببا في نقل العدوى لأحد رفقاء سكنه، كما نجا من الموت بأعجوبة بعد أن ظل يعاني الوباء لثلاثين يوما.

وبدوره، أوضح الباحث لانس ليوتا، الذي يجري تجارب على هذه الأجسام المضادة في جامعة “جورج مايسون” في فيرجينيا: “يبدو أن كوفيد لا يؤذي جون”.

وأضاف المتحدث نفسه “جون وآخرون قادونا إلى علم جديد مثير.. التعرف على الأجسام المضادة لديه، يوفر لنا طرقا جديدة لمحاربة كوفيد-19”.

يُذكر أن العلاج بالأجسام المضادة كان من بين الخيارات الرئيسية، التي لجأ إليها الأطباء لعلاج الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إثر إصابته بكوفيد-19.