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نهاٸيات “الشان”.. المنتخب المحلي يسدل الستار علی تحضيراته بخوض آخر حصة قبل مواجهة الطوغو

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محمد الشرع 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يسدل المنتخب الوطني للاعبين المحليين الستار علی استعداداته بخوض آخر حصة تدريبية، عشية لليوم للاخد، قبل مواجهة الطوغو يوم غد الاثنين ضمن منافسات نهاٸيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، التي تحتضنها الكاميرون.
وخاض المنتخب المحلي 3 حصص تدريبية منذ وصوله الی الكاميرون، الأولی يوم الخميس خصصت لازالة العياء، الحصة الثانية يوم الجمعة، الثالثة أمس السبت، والاخيرة اليوم الأحد قبل مباراة الطوغو .
ويستهل المنتخب المحلي منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، يوم الاثنين، بمواجهة منتخب الطوغو بعدما اوقعته القرعة في مجموعة تضم ايضا كلا من أوغندا ورواندا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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