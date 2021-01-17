التوزيع الجغرافي للإصابات الـ806 بكورونا.. 52% في جهتي البيضاء والشمال

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 274 حالة جديدة، منها 183 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشمال، سجلت 142 حالة، منها 65 حالة بالحسيمة.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 111 حالة، منها 42 بللقنيطرة.

وبجهة سوس ماسة سجلت 68 حالة، وبجهة سجلت الشرق 64 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 57 حالة، وبجهة فاس مكناس سجلت 42 حالة، و29 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و19 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.

ثم خمس حالات بدرعة تافلالت، وأربع حالات بجهة كلميم واد نون، وثلاث حالات ببني ملال خنيفرة.